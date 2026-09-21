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Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка

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Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Still Living In The Past
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711835
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5021732592224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Still Living In The Past
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
A Song For Jeffrey (2025 Remix), Love Story (2025 Remix), A Christmas Song (2018 Remix), Living In The Past (2016 Remix), Driving Song (2016 Remix), Bourr?e (2016 Remix), Sweet Dream (2013 Remix), Singing All Day (2013 Remix), The Witch's Promise ( 2025 Steven Wilson Remaster), Teacher (2025 Remix), Inside (2013 Remix), Alive And Well And Living In (2013 Remix), Just Trying To Be (2014 Remix), By Kind Permission Of Live (2025 Remix), Dharma For One Live (2025 Remix), Wond'Ring Again (2011 Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Song For Jeffrey (2025 Remix), Love Story (2025 Remix), A Christmas Song (2018 Remix), Living In The Past (2016 Remix), Driving Song (2016 Remix), Bourr?e (2016 Remix), Sweet Dream (2013 Remix), Singing All Day (2013 Remix), The Witch's Promise ( 2025 Steven Wilson Remaster), Teacher (2025 Remix), Inside (2013 Remix), Alive And Well And Living In (2013 Remix), Just Trying To Be (2014 Remix), By Kind Permission Of Live (2025 Remix), Dharma For One Live (2025 Remix), Wond'Ring Again (2011 Remix), Locomotive Breath (2025 Remix), Hymn 43 (2014 Remix), Life Is A Long Song (2014 Remix), Up The 'Pool ((2014 Remix), Dr Bogenbroom (2025 Steven Wilson Remaster), From Later (2025 Steven Wilson Remaster), Nursie (2025 Steven Wilson Remaster)



Теги товара: Поп-музыка, Fusion

Отзывы о товаре Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5021732592224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Still Living In The Past
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
A Song For Jeffrey (2025 Remix), Love Story (2025 Remix), A Christmas Song (2018 Remix), Living In The Past (2016 Remix), Driving Song (2016 Remix), Bourr?e (2016 Remix), Sweet Dream (2013 Remix), Singing All Day (2013 Remix), The Witch's Promise ( 2025 Steven Wilson Remaster), Teacher (2025 Remix), Inside (2013 Remix), Alive And Well And Living In (2013 Remix), Just Trying To Be (2014 Remix), By Kind Permission Of Live (2025 Remix), Dharma For One Live (2025 Remix), Wond'Ring Again (2011 Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Song For Jeffrey (2025 Remix), Love Story (2025 Remix), A Christmas Song (2018 Remix), Living In The Past (2016 Remix), Driving Song (2016 Remix), Bourr?e (2016 Remix), Sweet Dream (2013 Remix), Singing All Day (2013 Remix), The Witch's Promise ( 2025 Steven Wilson Remaster), Teacher (2025 Remix), Inside (2013 Remix), Alive And Well And Living In (2013 Remix), Just Trying To Be (2014 Remix), By Kind Permission Of Live (2025 Remix), Dharma For One Live (2025 Remix), Wond'Ring Again (2011 Remix), Locomotive Breath (2025 Remix), Hymn 43 (2014 Remix), Life Is A Long Song (2014 Remix), Up The 'Pool ((2014 Remix), Dr Bogenbroom (2025 Steven Wilson Remaster), From Later (2025 Steven Wilson Remaster), Nursie (2025 Steven Wilson Remaster)


Теги товара: Поп-музыка, Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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