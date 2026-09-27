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U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка

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U2 - All That You Can&#039;t Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка - фото 2
U2 - All That You Can&#039;t Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
All That You Can't Leave Behind
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - All That You Can&#039;t Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - All That You Can&#039;t Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - All That You Can&#039;t Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка
6 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435592947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
All That You Can't Leave Behind
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Beautiful Day, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Elevation, Walk On, Kite, In A Little While, Wild Honey, Peace On Earth, When I Look At The World, New York, Grace, The Ground Beneath Her Feet
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка

К 20-тилетию альбома!. "All That You Can’t Leave Behind" - супер делюксовое переиздание студийного альбома ирландского коллектива U2, первоначально выпущенного в 2000 году. Альбом был продан в количестве 12 миллионов копий, получил одобрение критики и выиграл 7 премий Грэмми. 12 февраля 2004 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому четырежды платиновый статус. "All That You Can’t Leave Behind" находится на 280-м месте в списке "500 лучших альбомов всех времён" по версии журнала Rolling Stone. U2 - рок-группа из Дублина, Ирландия. U2 была сформирована в 1976 году, одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий. По состоянию на 2016 год, в их активе двадцать две премии Грэмми - больше, чем у любой другой группы в мире. Своему появлению группа обязана Ларри Маллену, разместившему на школьной доске объявлений записку о поиске участников в рок-группу. На объявление откликнулись Боно (вокал и гитара), Эдж (гитара, клавиши и вокал) и Адам Клейтон (бас-гитара). С тех пор состав группы остается неизменным. К середине 1980-х они выпустили 4 альбома и обрели преданное движение фанатов, благодаря, в первую очередь, выдающимся концертным представлениям, неповторимым, ставших визитными карточками группы, исполнениям гитарных партий Эджем и вокала Боно, а также глубоким по смыслу текстов своих песен. Общемировое признание и статус популярнейшей группы в мире U2 обрели после выхода альбома The Joshua Tree в 1987 году, который является одним из величайших альбомов рока. В 1990-е они ответили на революцию в альтернативной и танцевальной музыке, критику в свой адрес, и то, что, по их мнению, было застоем в музыке, альбомом "Achtung Baby" и грандиозным шоу "Zoo TV". В то время они непрестанно экспериментировали, исследуя различные музыкальные направления. С начала XXI века U2 играют более привычную музыку, используя свои прежние наработки и продолжая пользоваться успехом у публики и критиков. В 2004 году группа заняла 22 место из 100 в рейтинге "Лучшие артисты всех времён" журнала Rolling Stone. В 2005 их включили в "Зал славы рок-н-ролла".



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435592947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
All That You Can't Leave Behind
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Beautiful Day, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Elevation, Walk On, Kite, In A Little While, Wild Honey, Peace On Earth, When I Look At The World, New York, Grace, The Ground Beneath Her Feet
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
К 20-тилетию альбома!. "All That You Can’t Leave Behind" - супер делюксовое переиздание студийного альбома ирландского коллектива U2, первоначально выпущенного в 2000 году. Альбом был продан в количестве 12 миллионов копий, получил одобрение критики и выиграл 7 премий Грэмми. 12 февраля 2004 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому четырежды платиновый статус. "All That You Can’t Leave Behind" находится на 280-м месте в списке "500 лучших альбомов всех времён" по версии журнала Rolling Stone. U2 - рок-группа из Дублина, Ирландия. U2 была сформирована в 1976 году, одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий. По состоянию на 2016 год, в их активе двадцать две премии Грэмми - больше, чем у любой другой группы в мире. Своему появлению группа обязана Ларри Маллену, разместившему на школьной доске объявлений записку о поиске участников в рок-группу. На объявление откликнулись Боно (вокал и гитара), Эдж (гитара, клавиши и вокал) и Адам Клейтон (бас-гитара). С тех пор состав группы остается неизменным. К середине 1980-х они выпустили 4 альбома и обрели преданное движение фанатов, благодаря, в первую очередь, выдающимся концертным представлениям, неповторимым, ставших визитными карточками группы, исполнениям гитарных партий Эджем и вокала Боно, а также глубоким по смыслу текстов своих песен. Общемировое признание и статус популярнейшей группы в мире U2 обрели после выхода альбома The Joshua Tree в 1987 году, который является одним из величайших альбомов рока. В 1990-е они ответили на революцию в альтернативной и танцевальной музыке, критику в свой адрес, и то, что, по их мнению, было застоем в музыке, альбомом "Achtung Baby" и грандиозным шоу "Zoo TV". В то время они непрестанно экспериментировали, исследуя различные музыкальные направления. С начала XXI века U2 играют более привычную музыку, используя свои прежние наработки и продолжая пользоваться успехом у публики и критиков. В 2004 году группа заняла 22 место из 100 в рейтинге "Лучшие артисты всех времён" журнала Rolling Stone. В 2005 их включили в "Зал славы рок-н-ролла".


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка - по цене 6410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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