Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 748550
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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Big Boy, I Want To Be Like Everybody Else, Nothing To Do, I Bought The Mississippi River, Fill-Er-Up, Everybody’s Stupid, Throw Her Away (And Get A New One), Confusion, Screwed Up, White Women, I Like Girls
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка
Шестой студийный альбом Sparks, выпущенный в 1976 году. Синглами из альбома вышли «Big Boy» и «I Like Girls». Первый из них был включен в саундтрек фильма Rollercoaster.
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Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Big Boy, I Want To Be Like Everybody Else, Nothing To Do, I Bought The Mississippi River, Fill-Er-Up, Everybody’s Stupid, Throw Her Away (And Get A New One), Confusion, Screwed Up, White Women, I Like Girls
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Шестой студийный альбом Sparks, выпущенный в 1976 году. Синглами из альбома вышли «Big Boy» и «I Like Girls». Первый из них был включен в саундтрек фильма Rollercoaster.
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Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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