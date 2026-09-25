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T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка

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T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) - фото 1
T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) - фото 2
T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1972
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) - фото 1
  • T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) - фото 2
  • T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797906730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1972
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Rex– Jeepster, Rex– Telegram Sam, Rex– Cosmic Dancer, Rex– Hot Love, Rex– Summertime Blues, Marc Bolan– Spaceball Ricochet, Marc Bolan– Main Man, Marc Bolan– Baby Strange, Rex– Metal Guru, Rex– Mystic Lady, Rex– Solid Gold Easy Action, Rex– Tutti Frutti, Rex– Children Of The Revolution, Rex– Tea Party Medleepster/ Hot Love/ Get It On/ The Slider, Rex– Baby Boomerang, Rex– Ballrooms Of Mars, Rex– Chariot Choogle, Rex– Cadilac, Rex– Thunderwing, Rex– Jitterbug Love, Rex– Sunken Rags, Rex– Born To
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка

Достигнув вершин суперзвездной славы в 1971 году, Марк Болан в 1972 году достиг пика «Т. Рексмании» или «Т. Рексазии», как пресса окрестила безумие, охватившее музыкальную сцену Великобритании. • Этот двойной LP-сборник включает в себя лучшие моменты того года. Он объединяет студийные записи 1972 года, спродюсированные Тони Висконти, трансляции и выступления Болана и его группы T. Rex, позволяя слушателю почувствовать себя поклонником T. Rex в том году, с подборкой синглов, альбомов, концертов, радиопередач, саундтрека к фильму и многого другого. • Коллекция отражает безумный год чудес Болана, когда он гастролировал по всему миру: он был вездесущей фигурой в концертных залах, на пресс-конференциях, на радиостанциях, телевидении и в прессе. Теперь, спустя 50 лет после пика его коммерческого успеха, вся широта его творчества раскрывается через классические хиты, проникновенные баллады и редкие записи – с примесью Элтона Джона и Ринго.

Отзывы о товаре T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797906730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1972
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Rex– Jeepster, Rex– Telegram Sam, Rex– Cosmic Dancer, Rex– Hot Love, Rex– Summertime Blues, Marc Bolan– Spaceball Ricochet, Marc Bolan– Main Man, Marc Bolan– Baby Strange, Rex– Metal Guru, Rex– Mystic Lady, Rex– Solid Gold Easy Action, Rex– Tutti Frutti, Rex– Children Of The Revolution, Rex– Tea Party Medleepster/ Hot Love/ Get It On/ The Slider, Rex– Baby Boomerang, Rex– Ballrooms Of Mars, Rex– Chariot Choogle, Rex– Cadilac, Rex– Thunderwing, Rex– Jitterbug Love, Rex– Sunken Rags, Rex– Born To
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Достигнув вершин суперзвездной славы в 1971 году, Марк Болан в 1972 году достиг пика «Т. Рексмании» или «Т. Рексазии», как пресса окрестила безумие, охватившее музыкальную сцену Великобритании. • Этот двойной LP-сборник включает в себя лучшие моменты того года. Он объединяет студийные записи 1972 года, спродюсированные Тони Висконти, трансляции и выступления Болана и его группы T. Rex, позволяя слушателю почувствовать себя поклонником T. Rex в том году, с подборкой синглов, альбомов, концертов, радиопередач, саундтрека к фильму и многого другого. • Коллекция отражает безумный год чудес Болана, когда он гастролировал по всему миру: он был вездесущей фигурой в концертных залах, на пресс-конференциях, на радиостанциях, телевидении и в прессе. Теперь, спустя 50 лет после пика его коммерческого успеха, вся широта его творчества раскрывается через классические хиты, проникновенные баллады и редкие записи – с примесью Элтона Джона и Ринго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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