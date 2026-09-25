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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) виниловая пластинка

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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 3
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 4
Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 1
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 2
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 3
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 4
  • Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759178675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Survive, Demand, Broken, Firefly, We Are Not Alone, Frozen in Time, World on Fire, Glory Days, Breakaway, Before the Fall, Voice of Thunder
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Survive, Demand, Broken, Firefly, We Are Not Alone, Frozen in Time, World on Fire, Glory Days, Breakaway, Before the Fall, Voice of Thunder

Отзывы о товаре Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759178675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Survive
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Survive, Demand, Broken, Firefly, We Are Not Alone, Frozen in Time, World on Fire, Glory Days, Breakaway, Before the Fall, Voice of Thunder
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Survive, Demand, Broken, Firefly, We Are Not Alone, Frozen in Time, World on Fire, Glory Days, Breakaway, Before the Fall, Voice of Thunder
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stratovarius - Survive (coloured) (4029759178675) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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