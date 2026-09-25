Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка
"Dark Christmas" - второй рождественский студийный альбом финской певицы Тарьи Турунен, выпущенный в 2023 году. Он является продолжением ее рождественского альбома "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)". Музыка была аранжирована и оркестрована постоянными сотрудниками Тарьи - американским композитором Джимом Дули и английским звукоинженером Тимом Палмером. В записи альбома также участвовал специальный детский хор, в который входит дочь Тарьи - Наоми Кабули Турунен. Наоми также играла на ударных в некоторых песнях.Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле со скоростью вращения 45 RPM в разворотной обложке с блестящим декором.Тарья Сойле Сусанна Турунен Кабули - финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish. 21 октября 2005 года, после завершающего мирового турне в поддержку альбома Once в Хартвалл-арене, Хельсинки, была уволена из состава группы. Решение об увольнении было распространено в виде открытого письма, которое Тарья получила сразу после концерта от имени остальных участников коллектива. После ухода из Nightwish занимается сольным творчеством. Записала два рождественских альбома "Henkys ikuisuudesta" (2006), "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)" (2017), классический альбом "Ave Maria - En Plein Air" (2015), пять студийных альбомов: "My Winter Storm" (2007), "What Lies Beneath" (2010), "Colours in the Dark" (2013), "The Shadow Self" (2016), "In The Raw" (2019); и три мини-альбома: "The Seer" (2008), "Left in the Dark" (2014), "The Brightest Void" (2016). Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.
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