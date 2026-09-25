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Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Dark Christmas
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tarja - Dark Christmas (4029759185550) - фото 1
  • Tarja - Dark Christmas (4029759185550) - фото 2
  • Tarja - Dark Christmas (4029759185550) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759185550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Dark Christmas
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The First Noel, Frosty The Snowman, O Holy Night, Dark Christmas, Jingle Bell Rock, White Christmas, All I Want For Christmas Is You, Wonderful Christmastime, Last Christmas, Jingle Bells, Rudolph The Red-Nosed Reindeer, Angels We Have Heard On High
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка

"Dark Christmas" - второй рождественский студийный альбом финской певицы Тарьи Турунен, выпущенный в 2023 году. Он является продолжением ее рождественского альбома "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)". Музыка была аранжирована и оркестрована постоянными сотрудниками Тарьи - американским композитором Джимом Дули и английским звукоинженером Тимом Палмером. В записи альбома также участвовал специальный детский хор, в который входит дочь Тарьи - Наоми Кабули Турунен. Наоми также играла на ударных в некоторых песнях.Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле со скоростью вращения 45 RPM в разворотной обложке с блестящим декором.Тарья Сойле Сусанна Турунен Кабули - финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish. 21 октября 2005 года, после завершающего мирового турне в поддержку альбома Once в Хартвалл-арене, Хельсинки, была уволена из состава группы. Решение об увольнении было распространено в виде открытого письма, которое Тарья получила сразу после концерта от имени остальных участников коллектива. После ухода из Nightwish занимается сольным творчеством. Записала два рождественских альбома "Henkys ikuisuudesta" (2006), "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)" (2017), классический альбом "Ave Maria - En Plein Air" (2015), пять студийных альбомов: "My Winter Storm" (2007), "What Lies Beneath" (2010), "Colours in the Dark" (2013), "The Shadow Self" (2016), "In The Raw" (2019); и три мини-альбома: "The Seer" (2008), "Left in the Dark" (2014), "The Brightest Void" (2016). Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.

Отзывы о товаре Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759185550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Dark Christmas
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The First Noel, Frosty The Snowman, O Holy Night, Dark Christmas, Jingle Bell Rock, White Christmas, All I Want For Christmas Is You, Wonderful Christmastime, Last Christmas, Jingle Bells, Rudolph The Red-Nosed Reindeer, Angels We Have Heard On High
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
"Dark Christmas" - второй рождественский студийный альбом финской певицы Тарьи Турунен, выпущенный в 2023 году. Он является продолжением ее рождественского альбома "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)". Музыка была аранжирована и оркестрована постоянными сотрудниками Тарьи - американским композитором Джимом Дули и английским звукоинженером Тимом Палмером. В записи альбома также участвовал специальный детский хор, в который входит дочь Тарьи - Наоми Кабули Турунен. Наоми также играла на ударных в некоторых песнях.Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле со скоростью вращения 45 RPM в разворотной обложке с блестящим декором.Тарья Сойле Сусанна Турунен Кабули - финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish. 21 октября 2005 года, после завершающего мирового турне в поддержку альбома Once в Хартвалл-арене, Хельсинки, была уволена из состава группы. Решение об увольнении было распространено в виде открытого письма, которое Тарья получила сразу после концерта от имени остальных участников коллектива. После ухода из Nightwish занимается сольным творчеством. Записала два рождественских альбома "Henkys ikuisuudesta" (2006), "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)" (2017), классический альбом "Ave Maria - En Plein Air" (2015), пять студийных альбомов: "My Winter Storm" (2007), "What Lies Beneath" (2010), "Colours in the Dark" (2013), "The Shadow Self" (2016), "In The Raw" (2019); и три мини-альбома: "The Seer" (2008), "Left in the Dark" (2014), "The Brightest Void" (2016). Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.
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Tarja - Dark Christmas (4029759185550) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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