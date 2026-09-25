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Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) виниловая пластинка

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Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Truck
Альбом (сингл)
Surprise! Surprise!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) - фото 2
  • Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) - фото 3
  • Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) - фото 4
  • Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Truck
Альбом (сингл)
Surprise! Surprise!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Surprise Surprise, These Words I Sing For You, One Fine Day, Earth Song, Broken Chair, This Is Our Love Song, Dreamseller, Take Me Ohio, Lay Down Your Love, Love Blooms All Over Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Surprise Surprise, These Words I Sing For You, One Fine Day, Earth Song, Broken Chair, This Is Our Love Song, Dreamseller, Take Me Ohio, Lay Down Your Love, Love Blooms All Over Me



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Truck
Альбом (сингл)
Surprise! Surprise!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Surprise Surprise, These Words I Sing For You, One Fine Day, Earth Song, Broken Chair, This Is Our Love Song, Dreamseller, Take Me Ohio, Lay Down Your Love, Love Blooms All Over Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Surprise Surprise, These Words I Sing For You, One Fine Day, Earth Song, Broken Chair, This Is Our Love Song, Dreamseller, Take Me Ohio, Lay Down Your Love, Love Blooms All Over Me


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Truck - Surprise! Surprise! (4255805500897) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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