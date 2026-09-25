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Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) виниловая пластинка

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Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 1
Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 2
Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 3
Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Finchley Boys
Альбом (сингл)
Everlasting Tributes
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 1
  • Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 2
  • Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 3
  • Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748492
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Finchley Boys
Альбом (сингл)
Everlasting Tributes
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who's Been Talkin?, Swelling Waters, Outcast, Suffering Servant, I'm Not Like Everybody Else, Hooked, Once I Was A Boy, On A Better Day, It All Ends, Restrictions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who's Been Talkin?, Swelling Waters, Outcast, Suffering Servant, I'm Not Like Everybody Else, Hooked, Once I Was A Boy, On A Better Day, It All Ends, Restrictions

Отзывы о товаре Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Finchley Boys
Альбом (сингл)
Everlasting Tributes
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Who's Been Talkin?, Swelling Waters, Outcast, Suffering Servant, I'm Not Like Everybody Else, Hooked, Once I Was A Boy, On A Better Day, It All Ends, Restrictions
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who's Been Talkin?, Swelling Waters, Outcast, Suffering Servant, I'm Not Like Everybody Else, Hooked, Once I Was A Boy, On A Better Day, It All Ends, Restrictions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Finchley Boys - Everlasting Tributes (4255805500910) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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