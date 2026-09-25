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Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) виниловая пластинка

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Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) - фото 2
Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) - фото 3
Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Los Negativos
Альбом (сингл)
Piknik Caleidoscopico
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) - фото 1
  • Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) - фото 2
  • Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) - фото 3
  • Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748489
Доставка в Москве
Загружаем...
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Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Los Negativos
Альбом (сингл)
Piknik Caleidoscopico
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
!Stop!, ?Quien Aplasto A La Mariposa?, No Soy Yo La(Psicoastenia), Graduado En Underground, Cigarras Paname?as, Habitaci?n Realmente Peque?a, Moscas Y Ara?as, Pasando El Tiempo, Viaje Al Norte, Un D?a Especial, M?gico V?ctor, El Club Del Cerdo Violeta, Haciendo Surf En Mi Mente, Cansados Y Decaidos
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом группы The Beatles, выпущенный 3 декабря 1965 года. Альбом был записан всего лишь за четыре недели, спешка была обусловлена желанием успеть выпустить альбом к рождественским праздникам. По мнению многих музыковедов, именно с альбома Rubber Soul в творчестве группы начались коренные изменения, которые привели к развитию множества необычных суб-течений в рок-музыке. Например, в песне «Norwegian Wood» Джордж Харрисон впервые использовал индийский инструмент ситар, что позже привело к рождению рага-рока - разновидности рок-музыки, в которой ключевую роль играют индийские инструменты.

Отзывы о товаре Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Los Negativos
Альбом (сингл)
Piknik Caleidoscopico
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
!Stop!, ?Quien Aplasto A La Mariposa?, No Soy Yo La(Psicoastenia), Graduado En Underground, Cigarras Paname?as, Habitaci?n Realmente Peque?a, Moscas Y Ara?as, Pasando El Tiempo, Viaje Al Norte, Un D?a Especial, M?gico V?ctor, El Club Del Cerdo Violeta, Haciendo Surf En Mi Mente, Cansados Y Decaidos
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Шестой студийный альбом группы The Beatles, выпущенный 3 декабря 1965 года. Альбом был записан всего лишь за четыре недели, спешка была обусловлена желанием успеть выпустить альбом к рождественским праздникам. По мнению многих музыковедов, именно с альбома Rubber Soul в творчестве группы начались коренные изменения, которые привели к развитию множества необычных суб-течений в рок-музыке. Например, в песне «Norwegian Wood» Джордж Харрисон впервые использовал индийский инструмент ситар, что позже привело к рождению рага-рока - разновидности рок-музыки, в которой ключевую роль играют индийские инструменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Los Negativos - Piknik Caleidoscopico (4255805500446) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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