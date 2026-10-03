Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Playboi Carti
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 748476
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557664607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Playboi Carti
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557664607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Playboi Carti
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2
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Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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