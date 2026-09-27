Top.Mail.Ru
Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) - фото 1
Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wishbone Ash
Альбом (сингл)
Pilgrimage
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) - фото 1
  • Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520241250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wishbone Ash
Альбом (сингл)
Pilgrimage
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vas Dis, Pilgrim, Jail Bait, Alone, Lullaby, Valediction, Where Were You Tomorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vas Dis, Pilgrim, Jail Bait, Alone, Lullaby, Valediction, Where Were You Tomorrow

Отзывы о товаре Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520241250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wishbone Ash
Альбом (сингл)
Pilgrimage
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vas Dis, Pilgrim, Jail Bait, Alone, Lullaby, Valediction, Where Were You Tomorrow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vas Dis, Pilgrim, Jail Bait, Alone, Lullaby, Valediction, Where Were You Tomorrow
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wishbone Ash - Pilgrimage (0805520241250) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...