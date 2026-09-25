Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 4
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 748440
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pschent
Barcode
[3760209410945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Variety Lab– London In The Rain, The Method– I've Got A Cat, Thunderball– Solar, Dublex Inc.– Tango Forte, Scott Grooves– Organ Nights (Part 2), Slow Supreme– Granada, Stephane Pompougnac– Closer To Julie, Jon Cutler– It's Yours (Jon's B-Side Breakdown Mix), Imada– Playground Do Brasil, Aurelia– Sous Le Soleil (Cuba Acoustic Mix), Doctor Rockit– Caf? De Flore (Charles Webster's Latin Lovers Mix), Gotan Project– Epoca, Shantel– Whatever, Orbient– Boarding (Doubleseat Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
H?tel Costes – 4
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка
Четвертый том серии, посвященной отражению музыки, звучащей в парижском элитном отеле H?tel Costes от диджея-резидента Стефана Помпуньяка, сборник содержит электро-лаунж композиции, сочетающие непринужденный гламур, "ретро-каналью" (“retro-canaille”) и гладкий успокаивающий хаус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pschent
Barcode
[3760209410945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Variety Lab– London In The Rain, The Method– I've Got A Cat, Thunderball– Solar, Dublex Inc.– Tango Forte, Scott Grooves– Organ Nights (Part 2), Slow Supreme– Granada, Stephane Pompougnac– Closer To Julie, Jon Cutler– It's Yours (Jon's B-Side Breakdown Mix), Imada– Playground Do Brasil, Aurelia– Sous Le Soleil (Cuba Acoustic Mix), Doctor Rockit– Caf? De Flore (Charles Webster's Latin Lovers Mix), Gotan Project– Epoca, Shantel– Whatever, Orbient– Boarding (Doubleseat Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
H?tel Costes – 4
Страна производитель
Франция
Четвертый том серии, посвященной отражению музыки, звучащей в парижском элитном отеле H?tel Costes от диджея-резидента Стефана Помпуньяка, сборник содержит электро-лаунж композиции, сочетающие непринужденный гламур, "ретро-каналью" (“retro-canaille”) и гладкий успокаивающий хаус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка