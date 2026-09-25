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Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 4
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) - фото 1
  • Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) - фото 2
  • Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) - фото 3
  • Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748440
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pschent
Barcode
[3760209410945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Variety Lab– London In The Rain, The Method– I've Got A Cat, Thunderball– Solar, Dublex Inc.– Tango Forte, Scott Grooves– Organ Nights (Part 2), Slow Supreme– Granada, Stephane Pompougnac– Closer To Julie, Jon Cutler– It's Yours (Jon's B-Side Breakdown Mix), Imada– Playground Do Brasil, Aurelia– Sous Le Soleil (Cuba Acoustic Mix), Doctor Rockit– Caf? De Flore (Charles Webster's Latin Lovers Mix), Gotan Project– Epoca, Shantel– Whatever, Orbient– Boarding (Doubleseat Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
H?tel Costes – 4
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка

Четвертый том серии, посвященной отражению музыки, звучащей в парижском элитном отеле H?tel Costes от диджея-резидента Стефана Помпуньяка, сборник содержит электро-лаунж композиции, сочетающие непринужденный гламур, "ретро-каналью" (“retro-canaille”) и гладкий успокаивающий хаус.

Отзывы о товаре Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pschent
Barcode
[3760209410945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Variety Lab– London In The Rain, The Method– I've Got A Cat, Thunderball– Solar, Dublex Inc.– Tango Forte, Scott Grooves– Organ Nights (Part 2), Slow Supreme– Granada, Stephane Pompougnac– Closer To Julie, Jon Cutler– It's Yours (Jon's B-Side Breakdown Mix), Imada– Playground Do Brasil, Aurelia– Sous Le Soleil (Cuba Acoustic Mix), Doctor Rockit– Caf? De Flore (Charles Webster's Latin Lovers Mix), Gotan Project– Epoca, Shantel– Whatever, Orbient– Boarding (Doubleseat Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
H?tel Costes – 4
Страна производитель
Франция
Описание
Четвертый том серии, посвященной отражению музыки, звучащей в парижском элитном отеле H?tel Costes от диджея-резидента Стефана Помпуньяка, сборник содержит электро-лаунж композиции, сочетающие непринужденный гламур, "ретро-каналью" (“retro-canaille”) и гладкий успокаивающий хаус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Hotel Costes 4 (3760209410945) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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