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Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) виниловая пластинка

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Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) - фото 1
Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symphony Of Death
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) - фото 1
  • Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748397
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028861014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symphony Of Death
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Symphony of Death, Back to the Roots, House of Horror, Shout It Out, World of Fools, Wild and Dangerous
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) виниловая пластинка

Symphony of Death — мини-альбом немецкой хэви-метал группы Grave Digger, выпущенный первоначально в 1994 году. Издание на виниле EP «Symphony Of Death» группы Grave Digger представил мощное произведение, впечатляющее своей мрачной атмосферой и энергичными композициями. Группа объединила эпические мелодии с мощными риффами, создав альбом, отражающий как истоки хэви-метала, так и неповторимый стиль Grave Digger. Отличительный голос Криса Болтендаля и тематическая глубина песен придали "Symphony Of Death" захватывающую интенсивность, сделав альбом одним из лучших в их дискографии.

Отзывы о товаре Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028861014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symphony Of Death
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Symphony of Death, Back to the Roots, House of Horror, Shout It Out, World of Fools, Wild and Dangerous
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Symphony of Death — мини-альбом немецкой хэви-метал группы Grave Digger, выпущенный первоначально в 1994 году. Издание на виниле EP «Symphony Of Death» группы Grave Digger представил мощное произведение, впечатляющее своей мрачной атмосферой и энергичными композициями. Группа объединила эпические мелодии с мощными риффами, создав альбом, отражающий как истоки хэви-метала, так и неповторимый стиль Grave Digger. Отличительный голос Криса Болтендаля и тематическая глубина песен придали "Symphony Of Death" захватывающую интенсивность, сделав альбом одним из лучших в их дискографии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grave Digger - Symphony Of Death (0198028861014) виниловая пластинка – стоимость товара 4090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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