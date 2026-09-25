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Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) виниловая пластинка

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Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) - фото 1
Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) - фото 2
Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Nil Recurring
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) - фото 1
  • Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) - фото 2
  • Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748379
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transmission
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644828213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Nil Recurring
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nil Recurring, Normal, Cheating the Polygraph, What Happens Now?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nil Recurring, Normal, Cheating the Polygraph, What Happens Now?

Отзывы о товаре Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Transmission
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644828213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Nil Recurring
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nil Recurring, Normal, Cheating the Polygraph, What Happens Now?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nil Recurring, Normal, Cheating the Polygraph, What Happens Now?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Porcupine Tree - Nil Recurring (0802644828213) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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