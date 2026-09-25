Top.Mail.Ru
Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Siloah - Siloah (4040824087715) - фото 1
Siloah - Siloah (4040824087715) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siloah
Альбом (сингл)
Siloah
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Siloah - Siloah (4040824087715) - фото 1
  • Siloah - Siloah (4040824087715) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748377
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087715]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siloah
Альбом (сингл)
Siloah
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yellow Puppets Hanging In The Sky, Krishna's Golden Dope Shop, Road To Laramy, Acid Eagle, Aluminum Wind Pink Puppets Hanging In The Sky, Lady Jane, Lord X (Pt.1), Mit Tiny Nach Tanger, Lady Jane, Lord X (Pt.2), She Is My Mind, Lady Jane, Lord X (Pt.3)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка

В 1970 году Мануэла, Тини, Том и Вольфганг жили и играли вместе в Мюнхене. Результатом стал их очень востребованный LP под названием Siloah, мастер-ленты которого утеряны. Впервые он был выпущен на CD в 1993 году, но с недостаточным потрескиванием и без бонус-треков. Теперь наконец-то доступно безупречное издание, содержащее все, что было записано в то время: включая трек из чрезвычайно редкого сборника "Release" и их сингл "Mit Tiny nach Tanger", который был выпущен в единственном экземпляре. Венцом всего этого является 28-страничный цветной буклет, который не оставляет желать лучшего и ярко воссоздает ту эпоху.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824087715]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Siloah
Альбом (сингл)
Siloah
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Yellow Puppets Hanging In The Sky, Krishna's Golden Dope Shop, Road To Laramy, Acid Eagle, Aluminum Wind Pink Puppets Hanging In The Sky, Lady Jane, Lord X (Pt.1), Mit Tiny Nach Tanger, Lady Jane, Lord X (Pt.2), She Is My Mind, Lady Jane, Lord X (Pt.3)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
В 1970 году Мануэла, Тини, Том и Вольфганг жили и играли вместе в Мюнхене. Результатом стал их очень востребованный LP под названием Siloah, мастер-ленты которого утеряны. Впервые он был выпущен на CD в 1993 году, но с недостаточным потрескиванием и без бонус-треков. Теперь наконец-то доступно безупречное издание, содержащее все, что было записано в то время: включая трек из чрезвычайно редкого сборника "Release" и их сингл "Mit Tiny nach Tanger", который был выпущен в единственном экземпляре. Венцом всего этого является 28-страничный цветной буклет, который не оставляет желать лучшего и ярко воссоздает ту эпоху.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Siloah - Siloah (4040824087715) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...