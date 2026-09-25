Roxette - Baladas En Espanol (5026854652610) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roxette - Baladas En Espanol (5026854652610) виниловая пластинка
«Baladas En Espa?ol» — это сборник 1996 года, в который вошли некоторые из самых любимых баллад дуэта, представленные в испаноязычных версиях. Он занимает уникальное место в дискографии Roxette, поскольку это первый альбом дуэта, содержащий песни на языке, отличном от английского. Впервые в истории "Baladas En Espa?ol" выходит на виниле к 30-летию, дополненный четырьмя бонусными треками по сравнению с оригинальным изданием. Расположенный между международным сборником лучших хитов «Don't Bore Us, Get to the Chorus!» (1995) и студийным возвращением «Have a Nice Day» (1999), «Baladas En Espa?ol» отражает момент, когда Roxette активно укрепляли свою мировую популярность. Сегодня этот альбом пользуется всё большей популярностью, особенно среди коллекционеров и давних поклонников. Оригинальные издания на CD и кассетах стали желанными предметами коллекционирования из-за ограниченного регионального распространения, а теперь, когда рынок винила снова переживает бум, альбом стал очень востребованным дополнением к коллекциям пластинок поклонников Roxette — не только в испаноязычном мире, но и во всём мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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