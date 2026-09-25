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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка

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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skinny Puppy
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 1
  • Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 2
  • Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748279
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003008211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skinny Puppy
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap.

Отзывы о товаре Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003008211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skinny Puppy
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap...
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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