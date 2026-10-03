Pain - Rebirth (coloured) (4065629717810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Rebirth
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748265
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629717810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Rebirth
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Supersonic Bitch (Remaster 2026), End Of The Line (Remaster 2026), Breathing In, Breathing Out (Remaster 2026), Delusions (Remaster 2026), Suicide Machine (Remaster 2026), Parallel To Ecstasy (Remaster 2026), On And On (Remaster 2026), (Remaster 2026), Crashed (Remaster 2026), Dark Fields Of Pain (Remaster 2026), She Whipped (Remaster 2026)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Pain - Rebirth (coloured) (4065629717810) виниловая пластинка
Rebirth — второй студийный альбом шведской метал-группы Pain, выпущенный в 1999 году на шведском лейбле Stockholm Records. Издание на цветном виниле Альбом Rebirth оказался на голову выше дебютного Pain — и по замыслу, и по цельности материала, и по уровню исполнения. Издание альбома сопровождалось выпуском двух синглов: End of the Line (стал «золотым») и On and On. Изрядный успех Rebirth потребовал от Петера Тэгтгрена начала концертной деятельности со своим «моно-проектом», и Pain стал приносить ощутимую прибыль.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629717810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Rebirth
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Supersonic Bitch (Remaster 2026), End Of The Line (Remaster 2026), Breathing In, Breathing Out (Remaster 2026), Delusions (Remaster 2026), Suicide Machine (Remaster 2026), Parallel To Ecstasy (Remaster 2026), On And On (Remaster 2026), (Remaster 2026), Crashed (Remaster 2026), Dark Fields Of Pain (Remaster 2026), She Whipped (Remaster 2026)
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Rebirth — второй студийный альбом шведской метал-группы Pain, выпущенный в 1999 году на шведском лейбле Stockholm Records. Издание на цветном виниле Альбом Rebirth оказался на голову выше дебютного Pain — и по замыслу, и по цельности материала, и по уровню исполнения. Издание альбома сопровождалось выпуском двух синглов: End of the Line (стал «золотым») и On and On. Изрядный успех Rebirth потребовал от Петера Тэгтгрена начала концертной деятельности со своим «моно-проектом», и Pain стал приносить ощутимую прибыль.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Pain - Rebirth (coloured) (4065629717810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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