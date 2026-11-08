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Смартфон Honor Х8d 8/256Gb (5109CCUB) Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor Х8d 8/256Gb (5109CCUB) Blue

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Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 8
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 9
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor X8d
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 8
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 9
  • Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748152
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х16х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смартфон Honor Х8d 8/256Gb (5109CCUB) Blue

Смартфон HONOR X8d отличается сочетанием яркого AMOLED-экрана с высокой частотой обновления, мощной основной камеры и емкого аккумулятора. Яркий 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2392x1080 пикселей). Установлен восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, который обеспечивает хорошую производительность для повседневных задач и игр. Двойная система с главным датчиком на 108 Мп и дополнительным объективом на 5 Мп. Емкая батарея на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Работает смартфон под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

Отзывы о товаре Смартфон Honor Х8d 8/256Gb (5109CCUB) Blue




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR X8d отличается сочетанием яркого AMOLED-экрана с высокой частотой обновления, мощной основной камеры и емкого аккумулятора. Яркий 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2392x1080 пикселей). Установлен восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, который обеспечивает хорошую производительность для повседневных задач и игр. Двойная система с главным датчиком на 108 Мп и дополнительным объективом на 5 Мп. Емкая батарея на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Работает смартфон под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 10.
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Отзывы


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