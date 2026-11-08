Смартфон Honor X7e 6/256GB Sunrise Orange
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X7e 6/256GB Sunrise Orange
Смартфон HONOR X7e HONOR X7e — современный смартфон с большим экраном, ёмкой батареей и стабильной производительностью для повседневных задач, общения и мультимедиа. Большой экран для комфортного использования Смартфон оснащён 6.61-дюймовым TFT-LCD дисплеем с разрешением 720 ? 1604 пикселей. Экран обеспечивает комфортный просмотр видео, работу с приложениями и общение в социальных сетях. Стабильная производительность 8-ядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultra обеспечивает плавную работу системы, быструю загрузку приложений и комфортную многозадачность. Смартфон работает под управлением Android + MagicOS 10.0. Камеры для повседневной съёмки Основная камера 50 МП + QVGA позволяет делать чёткие фотографии и записывать видео в разрешении до Full HD 1920?1080. Фронтальная камера 5 МП подходит для селфи, видеозвонков и онлайн-общения. Ёмкий аккумулятор Батарея 7000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы без частой подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъём USB Type-C. Защита и надёжность Смартфон соответствует стандарту IP64, обеспечивая устойчивость к пыли и брызгам воды в повседневном использовании. Современные возможности подключения HONOR X7e поддерживает Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.1 и NFC для быстрой передачи данных и удобного подключения устройств. Поддерживается работа с двумя nano-SIM картами.
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