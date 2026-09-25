Стремянка СИБРТЕХ 97840, 8 ступеней, стальная, оцинкованная
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Характеристики
Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97840, 8 ступеней, стальная, оцинкованная
Стальная оцинкованная стремянка Сибртех 97840 с 8 ступенями позволяет выполнять ремонтные и садовые работы, для которых требуется доступ к предметам на высоте. Рама и ступени из стального профиля выдерживают вес до 120 кг. Расстояние от опорной поверхности до площадки составляет 166 см, при среднем росте пользователя 170 см рабочая высота лестницы — 366 см. Необходимо соблюдать технику безопасности: размещать стремянку только на ровной плоскости и не использовать ее для работы с дрелью, шуруповертом и другим электроинструментом.
Преимущества
- Простая установка — на верхней площадке предусмотрены специальные зацепы для фиксации стремянки в разложенном состоянии.
- Антикоррозийная защита — стальная поверхность оцинкована, что увеличивает срок службы лестницы.
- Безопасное использование — рифленые ступени обеспечивают противоскользящий эффект, защитные накладки на углах исключают случайное травмирование пользователя.
- Аккуратное использование — ножки с противоскользящими накладками не повреждают напольное покрытие.
- Удобная эксплуатация — высокая дуга безопасности позволяет занять устойчивое положение.
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Стальная оцинкованная стремянка Сибртех 97840 с 8 ступенями позволяет выполнять ремонтные и садовые работы, для которых требуется доступ к предметам на высоте. Рама и ступени из стального профиля выдерживают вес до 120 кг. Расстояние от опорной поверхности до площадки составляет 166 см, при среднем росте пользователя 170 см рабочая высота лестницы — 366 см. Необходимо соблюдать технику безопасности: размещать стремянку только на ровной плоскости и не использовать ее для работы с дрелью, шуруповертом и другим электроинструментом.
Преимущества
- Простая установка — на верхней площадке предусмотрены специальные зацепы для фиксации стремянки в разложенном состоянии.
- Антикоррозийная защита — стальная поверхность оцинкована, что увеличивает срок службы лестницы.
- Безопасное использование — рифленые ступени обеспечивают противоскользящий эффект, защитные накладки на углах исключают случайное травмирование пользователя.
- Аккуратное использование — ножки с противоскользящими накладками не повреждают напольное покрытие.
- Удобная эксплуатация — высокая дуга безопасности позволяет занять устойчивое положение.
Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97840, 8 ступеней, стальная, оцинкованная