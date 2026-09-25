Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
В наличии
Код товара: 747943
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4 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
461
Габариты в сложенном состоянии, мм
1004x484x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.17х0.49х0.16
Вес, кг.
5.42
Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия
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Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
461
Габариты в сложенном состоянии, мм
1004x484x160
Страна производитель
Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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