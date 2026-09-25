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Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия купить с доставкой в Москве
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Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия

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Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 1
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 2
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 3
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 4
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 5
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 6
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 7
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 8
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 9
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 10
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 11
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 12
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 13
Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.15
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 1
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 2
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 3
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 4
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 5
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 6
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 7
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 8
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 9
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 10
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 11
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 12
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 13
  • Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.15
Максимальная высота, м
1.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
504
Габариты в сложенном состоянии, мм
2435x525x105 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.46х0.54х0.11
Вес, кг.
10.45

Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия

Прочная стальная рама прямоугольного сечения.Защитное покрытие стального профиля высококачественной эмалью.Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении.Высокая дуга безопасности, стальные ступени и рабочая площадка.Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением.Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте.Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, и не повреждают покрытие пола.Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.Используется в быту - дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности.

Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.15
Максимальная высота, м
1.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
504
Габариты в сложенном состоянии, мм
2435x525x105 мм
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Страна производитель
Россия
Описание
Прочная стальная рама прямоугольного сечения.Защитное покрытие стального профиля высококачественной эмалью.Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении.Высокая дуга безопасности, стальные ступени и рабочая площадка.Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением.Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте.Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, и не повреждают покрытие пола.Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.Используется в быту - дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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