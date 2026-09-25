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Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия купить с доставкой в Москве
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Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

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Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 1
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 2
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 3
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 4
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 5
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 6
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 7
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 8
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 9
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 10
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 1
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 2
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 3
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 4
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 5
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 6
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 7
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 8
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 9
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 10
  • Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
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В наличии
Код товара: 747956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
538
Габариты в сложенном состоянии, мм
2870x600x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.88х0.58х0.12
Вес, кг.
9.95

Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
538
Габариты в сложенном состоянии, мм
2870x600x112
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - стоимость товара 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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