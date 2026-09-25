Стремянка СИБРТЕХ 97959, 9 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
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Характеристики
Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97959, 9 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Используется в быту: дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности. Прочная стальная рама прямоугольного сечения. Защитное покрытие стального профиля эмалью - цвет антрацит. Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением. Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении. Высокая дуга безопасности, стальная рабочая площадка. Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте. Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, не повреждают покрытие пола. Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия. Используется в быту - дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности.
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