Стремянка СИБРТЕХ 97948, 8 ступеней, компактная, стальная Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747948
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
2520x550x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.52х0.55х0.09
Вес, кг.
10
Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97948, 8 ступеней, компактная, стальная Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97948, 8 ступеней, компактная, стальная Россия
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитСтремянка СибрТех 5 ступеней (97715)
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитСтремянка стальная СИБРТЕХ 97729, 5 широких ступеней 20х30 см с ...
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97957, 7 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитСтремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97831, 11 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97959, 9 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитСтальная стремянка MIRAX 38800-07, 141 см, 7 ступеней
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминие...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитЛестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, ...
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
320
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
2520x550x160
Страна производитель
Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97948, 8 ступеней, компактная, стальная Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97948, 8 ступеней, компактная, стальная Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97948, 8 ступеней, компактная, стальная Россия