Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 347193
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
432
Габариты в сложенном состоянии, мм
1773x464x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.76х0.46х0.09
Вес, кг.
3.6
Описание товара Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715)
Стремянка алюминиевая Сибртех 97715 с 5 ступенями предназначена для выполнения работ на высоте, превышающей человеческий рост. Высокая дуга безопасности обеспечивает устойчивое положение пользователя. Площадка находится на высоте 102,1 см от опорной поверхности, рабочая высота стремянки составляет 302,1 см (при среднем росте пользователя 170 см). Стремянка пригодится во время строительных и ремонтных работ, позволит без лишних усилий повесить картину или шторы, покрасить стену, достать нужную вещь с антресолей или верхней полки шкафа, а также решить много других бытовых задач. Стремянка устанавливается на плоскую поверхность и не предназначена для работы с электроинструментом.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитСтальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97840, 8 ступеней, стальная, оцинкованная
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитДвухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитСтремянка стальная СИБРТЕХ 97729, 5 широких ступеней 20х30 см с ...
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97957, 7 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитСтремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97925, 5ст., алюминиевая, Россия
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитСтремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97831, 11 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97959, 9 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
432
Габариты в сложенном состоянии, мм
1773x464x112
Страна производитель
Россия
Стремянка алюминиевая Сибртех 97715 с 5 ступенями предназначена для выполнения работ на высоте, превышающей человеческий рост. Высокая дуга безопасности обеспечивает устойчивое положение пользователя. Площадка находится на высоте 102,1 см от опорной поверхности, рабочая высота стремянки составляет 302,1 см (при среднем росте пользователя 170 см). Стремянка пригодится во время строительных и ремонтных работ, позволит без лишних усилий повесить картину или шторы, покрасить стену, достать нужную вещь с антресолей или верхней полки шкафа, а также решить много других бытовых задач. Стремянка устанавливается на плоскую поверхность и не предназначена для работы с электроинструментом.
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - по цене 3590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715)