Лестница приставная СИБРТЕХ 97829, 9 ступеней, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
В наличии
Код товара: 748110
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
3
Максимальная высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
2531x333x55
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.38х0.33х0.05
Вес, кг.
2.8
Описание товара Лестница приставная СИБРТЕХ 97829, 9 ступеней, Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97829, 9 ступеней, Россия
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
3
Максимальная высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
2531x333x55
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Страна производитель
Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97829, 9 ступеней, Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97829, 9 ступеней, Россия - по цене 3360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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