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Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия купить с доставкой в Москве
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Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия

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Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 1
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 2
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 3
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 4
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 5
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 6
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 7
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 8
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 9
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 10
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 11
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 12
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 13
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 14
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 1
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 2
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 3
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 4
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 5
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 6
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 7
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 8
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 9
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 10
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 11
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 12
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 13
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 14
  • Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
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В наличии
Код товара: 747923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
456
Габариты в сложенном состоянии, мм
1985x475x105
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2х0.49х0.11
Вес, кг.
7.65

Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия

Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия

Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
456
Габариты в сложенном состоянии, мм
1985x475x105
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СИБРТЕХ 97846, 6 ступеней, стальная, Россия - по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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