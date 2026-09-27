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Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм купить с доставкой в Москве
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Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм

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Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 1
Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 2
Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 3
Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 4
Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 5
Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 6
Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 7
Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
11
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 1
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 2
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 3
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 4
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 5
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 6
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 7
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
11
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
520

Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм

Навесной замок Сибртех ЗН2-3 91605 шириной 70 мм предназначен для защиты помещений от несанкционированного доступа. Запирающий палец толщиной 11 мм наполовину скрыт в корпусе, поэтому замок устойчив к механическому взлому. Он подойдет для установки на калитку, дверь гаража, сарая, склада или жилого помещения.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — корпус изготовлен из чугуна, а дужка — из стали.
  • Надежная защита — запорный механизм финского типа устойчив к вскрытию отмычкой.
  • Удобная комплектация — замок поставляется с 3 ключами, поэтому доступ в помещение будет сразу у нескольких людей.

Отзывы о товаре Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
11
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной замок Сибртех ЗН2-3 91605 шириной 70 мм предназначен для защиты помещений от несанкционированного доступа. Запирающий палец толщиной 11 мм наполовину скрыт в корпусе, поэтому замок устойчив к механическому взлому. Он подойдет для установки на калитку, дверь гаража, сарая, склада или жилого помещения.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — корпус изготовлен из чугуна, а дужка — из стали.
  • Надежная защита — запорный механизм финского типа устойчив к вскрытию отмычкой.
  • Удобная комплектация — замок поставляется с 3 ключами, поэтому доступ в помещение будет сразу у нескольких людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной СИБРТЕХ 91605, ЗН2-3, 70 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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