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Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая купить с доставкой в Москве
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Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая

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Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 1
Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 2
Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 3
Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 4
Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 5
Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 6
Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 7
Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 1
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 2
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 3
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 4
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 5
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 6
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 7
  • Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745387
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.16х0.06
Вес, кг.
1.7

Описание товара Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая

Цельнометаллическая траншейная лопата Сибртех 61474 размером 125 х 360 х 1150 мм предназначена для создания новых траншей и очистки старых, также используется для посадки деревьев и кустарников. Загнутый верхний край (наступ) облегчает погружение в грунт. Цельновырубная тулейка приварена к черенку, что увеличивает прочность конструкции. Инструмент пригодится во время проведения садово-огородных работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — клиновидное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали толщиной 1,9 мм и закалено.
  • Надежность — стальной черенок не сломается даже при высоких нагрузках.
  • Долговечность — покрытие молотковой эмалью защищает инструмент от образования коррозии.
  • Комфортная работа — дополнительная рукоятка позволяет прикладывать значительные усилия.

Отзывы о товаре Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнометаллическая траншейная лопата Сибртех 61474 размером 125 х 360 х 1150 мм предназначена для создания новых траншей и очистки старых, также используется для посадки деревьев и кустарников. Загнутый верхний край (наступ) облегчает погружение в грунт. Цельновырубная тулейка приварена к черенку, что увеличивает прочность конструкции. Инструмент пригодится во время проведения садово-огородных работ.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — клиновидное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали толщиной 1,9 мм и закалено.
  • Надежность — стальной черенок не сломается даже при высоких нагрузках.
  • Долговечность — покрытие молотковой эмалью защищает инструмент от образования коррозии.
  • Комфортная работа — дополнительная рукоятка позволяет прикладывать значительные усилия.
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Отзывы


Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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