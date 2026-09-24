Лопата для уборки снега, полипропилен, 460х335х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 681212
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
130
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.46х0.1
Вес, кг.
1.41
Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 460х335х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad
Пластиковая лопата Palisad 61591 размером 460 х 335 х 1300 мм, с металлопластиковым черенком, облегчает уборку снега и позволяет расчистить дорожки на загородном участке, выезд из гаража и т.д. Длина инструмента 1300 мм позволяет снизить нагрузку на спину, что удобно для длительной работы.
Преимущества
- Морозостойкость — ковш из ударопрочного полипропилена выдерживает температуру до -50 градусов С.
- Эффективная работа — углубленный ковш с бортиками вмещает много снега, а стальная защитная накладка предотвращает износ кромки и облегчает очистку слежавшегося снега и наста.
- Прочность — дополнительные ребра жесткости повышают устойчивость ковша к нагрузкам.
- Комфортная эксплуатация — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, а благодаря весу 1,53 кг лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
460
Общая длина, см
130
Страна производитель
Россия
Пластиковая лопата Palisad 61591 размером 460 х 335 х 1300 мм, с металлопластиковым черенком, облегчает уборку снега и позволяет расчистить дорожки на загородном участке, выезд из гаража и т.д. Длина инструмента 1300 мм позволяет снизить нагрузку на спину, что удобно для длительной работы.
Преимущества
- Морозостойкость — ковш из ударопрочного полипропилена выдерживает температуру до -50 градусов С.
- Эффективная работа — углубленный ковш с бортиками вмещает много снега, а стальная защитная накладка предотвращает износ кромки и облегчает очистку слежавшегося снега и наста.
- Прочность — дополнительные ребра жесткости повышают устойчивость ковша к нагрузкам.
- Комфортная эксплуатация — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, а благодаря весу 1,53 кг лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега, полипропилен, 460х335х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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