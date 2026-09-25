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Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая купить с доставкой в Москве
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Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая

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Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 1
Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 2
Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 3
Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 4
Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 5
Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал черенка
металл
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 1
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 2
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 3
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 4
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 5
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745386
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал черенка
металл
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
245
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.23х0.14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая

Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая

Отзывы о товаре Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал черенка
металл
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
245
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая СИБРТЕХ 61473, 245х295х1150 мм, цельнометаллическая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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