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Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая

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Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 1
Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 2
Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 3
Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 4
Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 5
Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 6
Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 1
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 2
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 3
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 4
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 5
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 6
  • Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.21х0.04
Вес, кг.
1.79

Описание товара Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая

Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61472 размером 210 х 290 х 1150 мм предназначена для выполнения профессиональных земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Лопата будет полезна строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода.

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из рессорно-пружинной стали и прошла дополнительную закалку.
  • Надежность — цельнометаллическая конструкция с полотном клиновидной формы и ребрами жесткости устойчива к излому.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное молотковое покрытие предотвращает появление ржавчины.
  • Комфортная работа — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват.

Отзывы о товаре Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнометаллическая штыковая лопата Сибртех 61472 размером 210 х 290 х 1150 мм предназначена для выполнения профессиональных земляных работ. Полотно с закругленной верхней кромкой легко проникает в грунт. Лопата будет полезна строителям для выкапывания траншей и ям, а также пригодится садоводам для вскапывания огорода.

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из рессорно-пружинной стали и прошла дополнительную закалку.
  • Надежность — цельнометаллическая конструкция с полотном клиновидной формы и ребрами жесткости устойчива к излому.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное молотковое покрытие предотвращает появление ржавчины.
  • Комфортная работа — дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая СИБРТЕХ 61472, 210х290х1150 мм, цельнометаллическая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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