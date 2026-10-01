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Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок купить с доставкой в Москве
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Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок

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Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 1
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 2
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 3
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 4
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 5
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 1
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 2
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 3
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 4
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 5
  • Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.22х0.03
Вес, кг.
1.79

Описание товара Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок

Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок

Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
115
Страна производитель
Китай
Описание
Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лопата совковая PALISAD 61391, 235х290х1150 мм, фибергласовый черенок - по цене 1040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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