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Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола купить с доставкой в Москве
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Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола

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Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 1
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 2
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 3
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 4
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 5
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 6
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 7
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 8
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 9
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 10
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 11
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 12
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 13
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 14
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 15
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 16
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 17
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 18
Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал
чугун
Материал губок
чугун
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 1
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 2
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 3
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 4
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 5
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 6
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 7
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 8
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 9
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 10
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 11
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 12
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 13
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 14
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 15
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 16
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 17
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 18
  • Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744009
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
чугун
Глубина зажима, мм
25
Сила сжатия, кг
35
Ширина губок, мм
50
Ширина, мм
50
Длина, мм
138
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
13х12х6
Вес, г.
650

Описание товара Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола

Тиски Sparta 185075 с губками шириной 50 мм и креплением для стола позволяют надежно зафиксировать небольшие деревянные детали. Пригодятся во время столярных и слесарных работ в мастерской или гараже. Рабочий ход губок составляет 35 мм, что позволяет зажимать и удерживать небольшие предметы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент выполнен из чугуна, эмалевое покрытие защищает его от коррозии.
  • Простое использование — винтовой зажимной механизм позволяет легко устанавливать и снимать тиски с рабочего стола.
  • Вес 680 г — тиски удобно транспортировать и перемещать по рабочей зоне.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола




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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
чугун
Глубина зажима, мм
25
Сила сжатия, кг
35
Ширина губок, мм
50
Ширина, мм
50
Длина, мм
138
Страна производитель
Индия
Описание

Тиски Sparta 185075 с губками шириной 50 мм и креплением для стола позволяют надежно зафиксировать небольшие деревянные детали. Пригодятся во время столярных и слесарных работ в мастерской или гараже. Рабочий ход губок составляет 35 мм, что позволяет зажимать и удерживать небольшие предметы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент выполнен из чугуна, эмалевое покрытие защищает его от коррозии.
  • Простое использование — винтовой зажимной механизм позволяет легко устанавливать и снимать тиски с рабочего стола.
  • Вес 680 г — тиски удобно транспортировать и перемещать по рабочей зоне.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски Sparta 185075, 50 мм, крепление для стола - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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