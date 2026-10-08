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Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные купить с доставкой в Москве
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Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные

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Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 1
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 2
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 3
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 4
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 5
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 6
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 7
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 8
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 9
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 10
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 11
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 12
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 13
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 14
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 15
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
чугун, сталь
Материал губок
сталь
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 1
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 2
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 3
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 4
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 5
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 6
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 7
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 8
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 9
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 10
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 11
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 12
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 13
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 14
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 15
  • Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун, сталь
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
100
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
27х14х12
Вес, кг.
4.41

Описание товара Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные

Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные



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Отзывы о товаре Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун, сталь
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
100
Страна производитель
Индия
Описание
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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