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Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, купить с доставкой в Москве
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Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм,

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Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 1
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 2
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 3
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 4
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 5
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 6
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 7
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 8
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 9
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 10
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 11
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 12
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 13
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 14
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 15
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 16
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 17
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 18
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал
сталь
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 1
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 2
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 3
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 4
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 5
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 6
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 7
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 8
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 9
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 10
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 11
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 12
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 13
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 14
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 15
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 16
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 17
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 18
  • Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744010
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм,
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
сталь
Глубина зажима, мм
59
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
100
Ширина губок, мм
70
Ширина, мм
70
Длина, мм
161
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
950

Описание товара Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм,

Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм,



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Отзывы о товаре Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм,




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
сталь
Глубина зажима, мм
59
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
100
Ширина губок, мм
70
Ширина, мм
70
Длина, мм
161
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм,


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка-хомут для дрели, шарнирный мех-зм, – стоимость товара 1470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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