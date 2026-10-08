Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 744021
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1 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
53
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
1500
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
118
Длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х14
Вес, кг.
5.03
Описание товара Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней
Поворотные слесарные тиски Sparta 186235 с наковальней, ширина губок 100 мм, — это небольшой инструмент для захвата деталей до 75 мм. Будут полезны в частной мастерской или гараже для удобства обработки малогабаритных заготовок.
Преимущества
- Корпус тисков выполнен из чугуна, а губки — из стали, благодаря чему достигается высокая прочность инструмента.
- На нерабочих поверхностях имеется порошковое покрытие для защиты от коррозии.
- Поворотные тиски позволяют менять положение заготовки для удобства ее обработки.
- Для осуществления ударных работ в конструкции тисков предусмотрена наковальня.
- Рельефные прижимные губки обеспечивают надежный захват изделий.
- Тиски можно использовать в качестве стационарного инструмента, т.к. они крепятся к верстаку на болты.
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Бренд
Sparta
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
53
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
1500
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
118
Развернуть
Длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Поворотные слесарные тиски Sparta 186235 с наковальней, ширина губок 100 мм, — это небольшой инструмент для захвата деталей до 75 мм. Будут полезны в частной мастерской или гараже для удобства обработки малогабаритных заготовок.
Преимущества
- Корпус тисков выполнен из чугуна, а губки — из стали, благодаря чему достигается высокая прочность инструмента.
- На нерабочих поверхностях имеется порошковое покрытие для защиты от коррозии.
- Поворотные тиски позволяют менять положение заготовки для удобства ее обработки.
- Для осуществления ударных работ в конструкции тисков предусмотрена наковальня.
- Рельефные прижимные губки обеспечивают надежный захват изделий.
- Тиски можно использовать в качестве стационарного инструмента, т.к. они крепятся к верстаку на болты.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней - стоимость товара 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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