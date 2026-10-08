Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал
чугун
Материал губок
сталь 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 744031
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 160 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь 45
Глубина зажима, мм
30
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
65
Ширина, мм
72
Длина, мм
222
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х8
Вес, кг.
2.08
Описание товара Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня
Настольные слесарные тиски Сибртех 18672, поворотные, с шириной рабочих губок 65 мм, с наковальней, пригодятся для фиксации заготовок до 55 мм. Благодаря им удобно обрабатывать негабаритные детали. Инструмент пригодится для проведения полупрофессиональных слесарных и столярных работ.
Преимущества
- Поворотный механизм позволяет менять положение детали с амплитудой 360 градусов.
- Винтовой зажим позволяет быстро устанавливать и снимать тиски, поэтому их можно использовать на различных рабочих местах.
- Чугунный корпус и стальные губки обладают высокими прочностными характеристиками.
- Наковальня на губке предназначена для мелких ударных работ.
- Инструмент характеризуется мобильностью, т.к. имеет небольшой вес 1,787 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитТиски настольные Matrix 18508, многофункциональные, смен.насадка...
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитТиски слесарные Sparta 186235, 100 мм, поворотные, с наковальней
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитТиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шар...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитТиски слесарные СИБРТЕХ 18618, 100 мм, стальные, поворотные
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитШарнирно-поворотные тиски ЗУБР Моделист 32487-75_z01, 75 мм
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитТиски слесарные СИБРТЕХ 18619, 125 мм, стальные, поворотные
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитТиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитТиски слесарные СИБРТЕХ 18620, 150 мм, стальные, поворотные
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитСтолярные тиски Kraftool 32718-150, 165 мм
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитСтолярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитТрубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3?
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитШарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь 45
Глубина зажима, мм
30
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
65
Ширина, мм
72
Длина, мм
222
Развернуть
Страна производитель
Китай
Настольные слесарные тиски Сибртех 18672, поворотные, с шириной рабочих губок 65 мм, с наковальней, пригодятся для фиксации заготовок до 55 мм. Благодаря им удобно обрабатывать негабаритные детали. Инструмент пригодится для проведения полупрофессиональных слесарных и столярных работ.
Преимущества
- Поворотный механизм позволяет менять положение детали с амплитудой 360 градусов.
- Винтовой зажим позволяет быстро устанавливать и снимать тиски, поэтому их можно использовать на различных рабочих местах.
- Чугунный корпус и стальные губки обладают высокими прочностными характеристиками.
- Наковальня на губке предназначена для мелких ударных работ.
- Инструмент характеризуется мобильностью, т.к. имеет небольшой вес 1,787 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня - данный товар вы можете купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тиски слесарные СИБРТЕХ 18672, настольные, поворотные, ширина рабочих губок 65мм, наковальня