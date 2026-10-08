Тиски Sparta 185115, 75 мм, крепление для стола
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал
чугун
Материал губок
чугун
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 744012
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460 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
чугун
Глубина зажима, мм
25
Сила сжатия, кг
53
Ширина губок, мм
75
Ширина, мм
75
Длина, мм
142
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
12х11х8
Вес, г.
740
Описание товара Тиски Sparta 185115, 75 мм, крепление для стола
Тиски Sparta 185115 с губками шириной 75 мм и креплением для стола позволяют надежно зафиксировать небольшие деревянные детали. Пригодятся во время столярных и слесарных работ в мастерской или гараже. Рабочий ход губок составляет 35 мм, что позволяет зажимать и удерживать небольшие предметы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент выполнен из чугуна, эмалевое покрытие защищает его от коррозии.
- Простое использование — винтовой зажимной механизм позволяет легко устанавливать и снимать тиски с рабочего стола.
- Вес 805 г — тиски удобно транспортировать и перемещать по рабочей зоне.
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Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
чугун
Глубина зажима, мм
25
Сила сжатия, кг
53
Ширина губок, мм
75
Ширина, мм
75
Длина, мм
142
Страна производитель
Индия
Тиски Sparta 185115 с губками шириной 75 мм и креплением для стола позволяют надежно зафиксировать небольшие деревянные детали. Пригодятся во время столярных и слесарных работ в мастерской или гараже. Рабочий ход губок составляет 35 мм, что позволяет зажимать и удерживать небольшие предметы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент выполнен из чугуна, эмалевое покрытие защищает его от коррозии.
- Простое использование — винтовой зажимной механизм позволяет легко устанавливать и снимать тиски с рабочего стола.
- Вес 805 г — тиски удобно транспортировать и перемещать по рабочей зоне.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски Sparta 185115, 75 мм, крепление для стола - стоимость товара 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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