Top.Mail.Ru
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 1
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 2
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 3
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 4
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 5
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 6
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 7
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 8
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 9
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 10
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 11
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 12
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 13
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 14
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 15
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 16
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 17
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 18
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 1
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 2
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 3
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 4
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 5
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 6
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 7
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 8
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 9
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 10
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 11
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 12
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 13
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 14
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 15
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 16
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 17
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 18
  • Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744013
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
100
Размеры в упаковке, см
30х17х14
Вес, кг.
7.36

Описание товара Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней

Поворотные слесарные тиски Matrix 18600 с наковальней и губками шириной 100 мм имеют рабочий ход 95 мм и предназначены для захвата и фиксации различных деталей. Поворотный механизм с прижимными винтами позволяет вращать тиски на 360° и фиксировать их в выбранном положении для удобной обработки заготовок с разных сторон. Инструмент используется для шлифовки, сверления и проведения других работ. Будет полезен в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Прочность — корпус выполнен из чугуна, прижимные губки — из стали 45 твердостью 45-53 HRC.
  • Коррозионная стойкость — тиски покрыты защитной порошковой эмалью.
  • Надежная фиксация — губки с рельефной поверхностью не скользят по поверхности заготовки.
  • Дополнительные возможности — на корпусе имеется наковальня для выполнения небольших ударных работ.
  • Защита поверхности заготовок — на губки можно установить накладки из более мягкого материала (не входят в комплект поставки).
  • Простой монтаж — в основании имеются отверстия для крепления к верстаку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
100
Описание

Поворотные слесарные тиски Matrix 18600 с наковальней и губками шириной 100 мм имеют рабочий ход 95 мм и предназначены для захвата и фиксации различных деталей. Поворотный механизм с прижимными винтами позволяет вращать тиски на 360° и фиксировать их в выбранном положении для удобной обработки заготовок с разных сторон. Инструмент используется для шлифовки, сверления и проведения других работ. Будет полезен в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Прочность — корпус выполнен из чугуна, прижимные губки — из стали 45 твердостью 45-53 HRC.
  • Коррозионная стойкость — тиски покрыты защитной порошковой эмалью.
  • Надежная фиксация — губки с рельефной поверхностью не скользят по поверхности заготовки.
  • Дополнительные возможности — на корпусе имеется наковальня для выполнения небольших ударных работ.
  • Защита поверхности заготовок — на губки можно установить накладки из более мягкого материала (не входят в комплект поставки).
  • Простой монтаж — в основании имеются отверстия для крепления к верстаку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные Matrix 18600, 100 мм, поворотные, с наковальней - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...