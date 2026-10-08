Столярные тиски Kraftool 32718-150, 165 мм
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун/сталь
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 742304
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2 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун/сталь
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
115
Ширина губок, мм
165
Ширина, мм
165
Длина, мм
195
Высота, мм
88
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х24х23
Вес, кг.
2.88
Описание товара Столярные тиски Kraftool 32718-150, 165 мм
Профессиональный инструмент обеспечивающий надёжную и жесткую фиксацию деревянных заготовок в процессе их сверления или выполнения иной операции.
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Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун/сталь
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
115
Ширина губок, мм
165
Ширина, мм
165
Длина, мм
195
Высота, мм
88
Развернуть
Страна производитель
Китай
Профессиональный инструмент обеспечивающий надёжную и жесткую фиксацию деревянных заготовок в процессе их сверления или выполнения иной операции.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Столярные тиски Kraftool 32718-150, 165 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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