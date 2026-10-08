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Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм купить с доставкой в Москве
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Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм

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Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм - фото 1
Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь, чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
63х37 мм
  • Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм - фото 1
  • Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742479
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм
3 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Многофункциональные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь, чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
63х37 мм
Глубина зажима, мм
55
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
73
Ширина, мм
175
Длина, мм
225
Высота, мм
100
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х18х10
Вес, кг.
3.64

Описание товара Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм

Профессиональный настольный инструмент с возможностью поворота в двух плоскостях для работы в самых сложных условиях -Ширина губок: 63/73 мм -Расход губок: 55 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: да -Струбцина: 40 мм



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Отзывы о товаре Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Многофункциональные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь, чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
63х37 мм
Глубина зажима, мм
55
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
73
Развернуть
Ширина, мм
175
Длина, мм
225
Высота, мм
100
Страна производитель
Россия
Описание
Профессиональный настольный инструмент с возможностью поворота в двух плоскостях для работы в самых сложных условиях -Ширина губок: 63/73 мм -Расход губок: 55 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: да -Струбцина: 40 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многофункциональные тиски ЗУБР МАСТЕР-3D 32480, 63 ? 37 мм - стоимость товара 3780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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