Top.Mail.Ru
Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 1
Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 2
Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 3
Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 1
  • Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 2
  • Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 3
  • Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
54
Ширина губок, мм
155
Ширина, мм
190
Длина, мм
200
Высота, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х16
Вес, кг.
1.3

Описание товара Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм

Тиски столярные KRAFTOOL 32720-155, предназначены для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов при столярных работах. Незаменимый помощник в столярной мастерской. Долговечный высокопрочный чугун. Губки тисков имеют положительное схождение для надежной фиксации заготовок. Отверстия в губках для фиксации защитных накладок. Крепление струбциной либо шурупами/болтами. Глубина зажима 54 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
54
Ширина губок, мм
155
Ширина, мм
190
Длина, мм
200
Высота, мм
160
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски столярные KRAFTOOL 32720-155, предназначены для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов при столярных работах. Незаменимый помощник в столярной мастерской. Долговечный высокопрочный чугун. Губки тисков имеют положительное схождение для надежной фиксации заготовок. Отверстия в губках для фиксации защитных накладок. Крепление струбциной либо шурупами/болтами. Глубина зажима 54 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Столярные переносные тиски Kraftool 32720-155, 155 мм – стоимость товара 2950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...