Тиски слесарные DENZEL 18683, BVH-100, 100 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
В наличии
Код товара: 744033
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Загружаем...
3 950 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
62
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2000
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
100
Длина, мм
303
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х16
Вес, кг.
8.1
Описание товара Тиски слесарные DENZEL 18683, BVH-100, 100 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
Тиски слесарные DENZEL 18683, BVH-100, 100 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
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Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
62
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2000
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
100
Длина, мм
303
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Страна производитель
Китай
Тиски слесарные DENZEL 18683, BVH-100, 100 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные DENZEL 18683, BVH-100, 100 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - стоимость товара 3950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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