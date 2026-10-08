Top.Mail.Ru
Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 1
Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 2
Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 3
Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
алюминий
Материал губок
сталь
  • Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 1
  • Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 2
  • Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 3
  • Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742306
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм
3 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
алюминий
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
100
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
75
Ширина, мм
120
Длина, мм
205
Высота, мм
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х28
Вес, кг.
1.2

Описание товара Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм

Профессиональный шарнирно-поворотный инструмент с ручным приводом для выполнения точных работ -Ширина губок: 75 мм -Расход губок: 100 мм -Материал основания: Алюминий -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: да



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
алюминий
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
100
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
75
Ширина, мм
120
Длина, мм
205
Развернуть
Высота, мм
75
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный шарнирно-поворотный инструмент с ручным приводом для выполнения точных работ -Ширина губок: 75 мм -Расход губок: 100 мм -Материал основания: Алюминий -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: да


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - этот товар вы можете купить по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...