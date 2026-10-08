Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
алюминий
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
В наличии
Код товара: 742306
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3 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
алюминий
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
100
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
75
Ширина, мм
120
Длина, мм
205
Высота, мм
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х28
Вес, кг.
1.2
Описание товара Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм
Профессиональный шарнирно-поворотный инструмент с ручным приводом для выполнения точных работ -Ширина губок: 75 мм -Расход губок: 100 мм -Материал основания: Алюминий -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: да
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Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
алюминий
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
100
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
75
Ширина, мм
120
Длина, мм
205
Развернуть
Высота, мм
75
Страна производитель
Китай
Профессиональный шарнирно-поворотный инструмент с ручным приводом для выполнения точных работ -Ширина губок: 75 мм -Расход губок: 100 мм -Материал основания: Алюминий -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: да
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Шарнирно-поворотные тиски Kraftool Precision 32711-75, 75 мм - этот товар вы можете купить по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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