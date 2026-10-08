Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 742464
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Загружаем...
5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
350
Длина, мм
170
Высота, мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х24
Вес, кг.
11.87
Описание товара Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм
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Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
350
Длина, мм
170
Высота, мм
190
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Страна производитель
Китай
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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