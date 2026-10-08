Тиски слесарные Мир Инструмента 18663, 100 мм, поворотные (Глазов)
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
40 x 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб.
В наличии
Код товара: 744027
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7 780 руб.
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Характеристики
Бренд
NoName
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
40 x 50
Глубина зажима, мм
72
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2000
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
195
Длина, мм
340
Высота, мм
162
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х20х17
Вес, кг.
11
Описание товара Тиски слесарные Мир Инструмента 18663, 100 мм, поворотные (Глазов)
Слесарные тиски 18663, ширина губок 100 мм, с креплением для стола и винтовым зажимом, используются для надежной фиксации заготовок. С их помощью удобно выполнять непрофессиональные столярные и слесарные работы. Тиски с рабочим ходом 140 мм рассчитаны на удержание крупных заготовок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из чугуна ВЧ50, а губки — из стали 50Х.
- Стойкость к коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
- Надежная фиксация изделий — тиски оснащены рельефными губками.
- Быстрый монтаж — слесарный инструмент крепятся к любым столешницам толщиной до 5 см.
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Бренд
NoName
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
40 x 50
Глубина зажима, мм
72
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2000
Ширина губок, мм
100
Развернуть
Ширина, мм
195
Длина, мм
340
Высота, мм
162
Страна производитель
Россия
Слесарные тиски 18663, ширина губок 100 мм, с креплением для стола и винтовым зажимом, используются для надежной фиксации заготовок. С их помощью удобно выполнять непрофессиональные столярные и слесарные работы. Тиски с рабочим ходом 140 мм рассчитаны на удержание крупных заготовок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из чугуна ВЧ50, а губки — из стали 50Х.
- Стойкость к коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
- Надежная фиксация изделий — тиски оснащены рельефными губками.
- Быстрый монтаж — слесарный инструмент крепятся к любым столешницам толщиной до 5 см.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные Мир Инструмента 18663, 100 мм, поворотные (Глазов) - стоимость товара 7780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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