Тиски слесарные DENZEL 18685, BVH-150, 150 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб.
В наличии
Код товара: 744035
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8 130 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
85
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3500
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
150
Длина, мм
411
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х20
Вес, кг.
16.4
Описание товара Тиски слесарные DENZEL 18685, BVH-150, 150 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
Тиски слесарные DENZEL 18685, BVH-150, 150 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
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Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
85
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3500
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
150
Длина, мм
411
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Страна производитель
Китай
Тиски слесарные DENZEL 18685, BVH-150, 150 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные DENZEL 18685, BVH-150, 150 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - по цене 8130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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